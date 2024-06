Szenische Lesung Sea-Watch berichtet von Missionen

„No one is coming expect the waves“ (Niemand kommt außer den Wellen) ist zu sehen am Donnerstag, 20. Juni, um 19 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Lux an der Turmstraße 5 in Ratingen. Die szenische Lesung einiger Aktivisten von Sea-Watch thematisiert den Weg flüchtender Menschen über das Mittelmeer. Sie begeben sich auf eine gefährliche Fahrt ins Ungewisse in überfüllten seeuntauglichen Booten ohne Rettungswesten.