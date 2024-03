Kultur in Ratingen Lesung von Katharina Fuchs im Medienzentrum

Katharina Fuchs, geboren 1963 in Wiesbaden, verbrachte ihre Kindheit am Genfer See, bevor sie nach Deutschland zurückkehrte. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main und Paris arbeitete sie als Rechtsanwältin und Justiziarin eines DAX-notierten Unternehmens. Heute lebt Katharina Fuchs mit ihrer Familie im Taunus. „Zwei Handvoll Leben" und „Neuleben" basieren auf ihrer eigenen Familiengeschichte. „Das Flüstern des Lebens“ ist nach „Unser kostbares Leben“, „Lebenssekunden" und „Der Traum vom Leben“ ihr jüngster Roman.