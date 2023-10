Kultur in Ratingen Horst Eckert liest aus seinem neuen Thriller

() Krimiautor Horst Eckert ist immer mal wieder zu Gast in Ratingen. Jetzt steht ein weiterer Besuch an. Am Mittwoch, 29. November, ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) liest er im Medienzentrum am Peter-Brüning-Platz 3 aus seinem Thriller „Die Macht der Wölfe.“