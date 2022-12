Kultur in Hösel Lesung im Oberschlesischen Landesmuseum am Sonntag

Worum geht es in dem Buch? Ein VW-Beetle unterwegs auf einer Autobahn Richtung Osten, darin eine vierköpfige Familie. Erstmals seit ihrer Vertreibung wagen sich die Eltern in die Dörfer ihrer Kindheit, die Söhne dagegen in eine geheimnisvolle Welt, ein Gespinst aus Erzählungen und Vorstellungen. Eine Spurensuche an Orten und in verdrängten Erlebnissen beginnt.