Ratingen : Ratinger Leseabend mit Anselm Oelze

Ratingen Mit seinem Debüt-Roman schafft der Autor ein Denkmal für die Außenseiter der Geschichte.

(RP) Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und könnten sie nicht auch ganz anders sein? Die Geschichte der Wissenschaften, die der Forscher und Entdecker ist oft genug auch eine der Gescheiterten, der zu spät Gekommenen, der Vergessenen. Anselm Oelze erzählt in seinem Roman „Wallace“ eine dieser Geschichten, die des Naturforschers Alfred Russel Wallace, dessen Name, wenn die Dinge denn nicht so gekommen wären, wie sie es sind, den von Charles Darwin eventuell überstrahlt hätte.

Anselm Oelze, geboren 1986 in Erfurt, studierte Philosophie, Politikwissenschaft und Philosophical Theology in Freiburg und Oxford. Nach seiner Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin forschte er an der Universität Helsinki. Derzeit lehrt er an der LMU München und lebt mit seiner Familie in Leipzig. Anselm Oelze liest am 1. Oktober, 20 Uhr, im Ratinger Kino, Lintorfer Straße 1, der Eintritt beträgt 1 Euro, Karten sind in der Altstadt-Buchhandlung und an der Abendkasse erhältlich.