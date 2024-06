Für den guten Zweck „Ein Teil mehr im Einkaufswagen“

Der Leo Club Ratingen und Edeka Kels in Ratingen Ost organisierten in den vergangenen Tagen eine erfolgreiche Spendenaktion unter dem Motto „Ein Teil mehr im Einkaufswagen“. Die Mitglieder des Leo Clubs, der Jugendorganisation des Lions Clubs in Ratingen, informierten die Kunden des Supermarktes über die Möglichkeit, zusätzlich benötigte Produkte zu kaufen und zu spenden.