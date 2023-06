Mitfiebern Mehrkampf-Meeting

Die nationale und internationale Mehrkampf-Elite trifft sich am Samstag., 17. und Sonntag, 18. Juni, im Stadion am Stadionring beim Stadtwerke Ratingen Mehrkampf-Meeting. Die Dumeklemmerstadt ist eine Möglichkeit für die Sportler, sich für die Weltmeisterschaften in Budapest (Ungarn; 19. bis 27. August) zu qualifizieren. Dementsprechend hochklassige Leistungen dürfen die Zuschauer erwarten. Eine neue Bahn soll für noch schnellere Zeiten und noch bessere Weiten sorgen. Ein Grund mehr für Deutschlands Mehrkampf-Helden um Europameister Niklas Kaul (USC Mainz), die Olympia-Siebte Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt), die weiteren Olympia-Teilnehmer Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) und Vanessa Grimm (Königsteiner LV) oder die WM-Teilnehmer Tim Nowak (SSV Ulm 1846) und Sophie Weißenberg (TSV Bayer 04 Leverkusen), dem Stadion am Stadionring auch 2023 wieder einen Besuch abzustatten. Beim Familienfest der deutschen Mehrkämpfer können Besucher die deutschen Stars hautnah erleben und darüber hinaus auch die internationalen Top-Mehrkämpfer – wie 2022 den Schweizer Simon Ehammer, dessen Stern in Ratingen nach dem 8,30-Meter-Weitsprung aufging.