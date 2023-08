10 Jahre Leib & Rebe Von einer Schnapsidee zur Wein- und Feinkostoase

Es begann alles 2013, als die Eheleute Eckert aus einer Schnapsidee heraus ihr Geschäft auf der Speestraße eröffneten, mit 150 Weinen und einem kleinen Lagerraum im Keller. Vier Jahre später kam eine Veranstaltungshalle am Breitscheider Weg hinzu, die jetzt aber nur noch als reine Lagerhalle dient. Im Februar dieses Jahres erfolgte ein Umzug in die neuen Räumlichkeiten am Konrad-Adenauer-Platz, wo Verkauf und Veranstaltungen endlich zusammengelegt werden konnten. Eckerts Geschäft entwickelte sich zu einer ansprechenden „Oase für Weinliebhaber, Kochlöffelschwinger und Naschkatzen“, wie die beiden ihr Geschäft auf der Homepage beschreiben.