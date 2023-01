Geschwindigkeitsregelung in Ratingen Grüne fordern: Schilderwald abbauen

Verkehrsteilnehmer in Ratingen müssen wachsam sein: Mal gilt Tempo 30, dann wieder Tempo 50, und wieder Tempo 30. Dieser Flickenteppich an Geschwindigkeitsregelungen ist den Fraktionen seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Bereits 2019 regte die SPD im Bezirksausschuss Mitte eine einheitliche Regelung für die Bruchstraße an. Die Grünen gingen noch einen Schritt weiter und fordern ein Konzept für die Innenstadt. Dieses legte die Verwaltung im Mai 2021 auch vor. Die Umsetzung lässt allerdings auf sich warten. Deshalb haken Bündnis 90/ Die Grünen jetzt noch einmal nach.