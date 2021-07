Ratingen : „Adlerauge“ scannt vier Wochen lang Ratinger Straßen und Gehwege

Ratingen Das Tiefbauamt sammelt Daten für die Unterhaltung der Verkehrswege im gesamten Ratainger Stadtgebiet. Erfasst werden Unebenheiten, Schlaglöcher oder beschädigte Bordsteine.

Mit ihren auffälligen Aufbauten werden die Fahrzeuge der Firma Eagle Eye (Adlerauge) in den kommenden vier Wochen annähernd 450 Kilometer Straße befahren. Die visuelle Erfassung erstreckt sich über das gesamte Stadtgebiet, einschließlich Bundes, Landes- und Kreisstraßen. Bewertet wird jedoch ausschließlich die Verkehrsinfrastruktur, die sich in Ratinger Straßenbaulast befindet. Gefahren wird überwiegend in verkehrsarmen Zeiten, um Nutzungskonflikte nach Möglichkeit zu vermeiden.

Dies geht freilich noch nicht auf der Grundlage der Rohdaten. Diese werden in die städtischen Grundkarten implementiert und liefern so am Ende Realflächenmodelle mit einer Fülle von Informationen. Dabei werden alle Straßen in Zustandskategorien eingeteilt. So kann die Abteilung für Straßenunterhaltung schnell und zuverlässig erkennen, wie dringend eine Sanierung oder Erneuerung ist. Ganze Jahresprogramme lassen sich daraus belastbar ableiten. Kurz: „Wir führen eine gründliche und detaillierte Inventur unserer Verkehrsinfrastruktur durch“, sagt Fabian Böttcher.