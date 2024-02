Special Olympics Winterspiele Lebenshilfe-Team holt erste Medaillen

Bei den Special Olympics Nationalen Spielen Thüringen 2024, dem größten inklusiven Wintersport-Event Deutschlands, gehen noch bis zum 2. Februar insgesamt 900 Sportlerinnen und Sportler in zehn Sportarten an den Start. Unter ihnen sind acht Athletinnen und Athleten, die bei der Sportabteilung der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann trainieren. Unter dem Motto #GemeinsamStark treten sie in den klassischen Disziplinen Ski Alpin und Snowboard an. Begleitet werden sie von vier Betreuerinnen und Betreuern sowie zwei Unified Partnern.