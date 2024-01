Lebenshilfe im Kreis Mettmann Ratinger hoffen auf Medaillen bei Special Olympics

Für mehr als 250 erwachsene Klienten im Kreisgebiet bietet die Kreisvereinigung verschiedene Wohnformen, den Fachdienst Autismus sowie eine Freizeit- und eine Sportabteilung an. Die Frühförderung unterstützt kreisweit mehr als 160 Kinder von der Geburt an bis zum Schuleintritt. Mit dem Familienunterstützenden Dienst bietet die Lebenshilfe Freizeitaktivitäten für Schulkinder und junge Erwachsene an. Höchstes Gremium in der Kreisvereinigung ist die Mitgliederversammlung mit zirka 400 Mitgliedern, die den geschäftsführenden, ehrenamtlichen Vorstand wählt.