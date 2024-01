Treffen in Ratingen Lebenshilfe feiert Neujahrsempfang

In guter Tradition warf Nicole Reinhold-Dünchheim, Vorstandsvorsitzende der Vereinigung, einen Blick auf die Ereignisse des zurückliegenden Jahres. 2023 stand bei der Lebenshilfe ganz im Zeichen des 60. Vereinsgeburtstages und der erfolgreichen Teilnahme an den Special Olympics Weltspielen in Berlin. „Besonders freuen wir uns jetzt auf den Einzug in unser neues Wohnhaus in Langenfeld“, gab Nicole Reinhold-Dünchheim dabei auch einen Ausblick auf 2024. Nach langer Bauphase steht der Umzug einiger Klientinnen und Klienten von der Wohnstätte im Auguste-Piccard-Weg in den Neubau an der Gladbacher Straße kurz bevor. „Damit erreichen wir im gesamten Kreis Mettmann eine hundertprozentige Einzelzimmer-Quote und liegen über den gesetzlich vorgeschriebenen 80 Prozent. Darauf sind wir stolz“, sagt die Vorstandsvorsitzende.