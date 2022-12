Weihnachtsbaum im Bundestag Lebenshilfe bastelt Baumschmuck

„Ich bin sehr stolz darauf, dass die Lebenshilfe meines Wahlkreises ausgewählt wurde, den großen Baum im Paul-Löbe-Haus des Bundestages zu dekorieren“, sagte Griese. „Mit den glitzernden Sternen, fröhlichen Engeln und den aus Recyclingmaterial gebastelten Anhängern sieht der Weihnachtsbaum toll aus. Alle Abgeordneten kommen jeden Tag daran vorbei“, so Griese. Sie nahm gemeinsam mit ihren Gästen aus dem Kreis Mettmann und der Lebenshilfe-Kreisvorsitzenden Nicole Dünchheim an der offiziellen Baumübergabe an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas teil.