Immobilien : Preiswerter wohnen im Eigenheim

Auf der ehemaligen Industriebrache an der Eisenhüttenstraße in Ratingen Ost ist ein neues Wohnviertel entstanden. Foto: RP/Joachim Preuss

Kreis Mettmann Laut einer Studie ist eine eigene Immobilie günstiger als die Miete. Das gilt auch für den Kreis Mettmann.

(JoPr) Der Kauf einer Immobilie ist auf lange Sicht immer noch günstiger als ein Mietverhältnis. Doch im Kreis Mettmann wird im Vergleich zu anderen Regionen in NRW und Deutschlands zu wenig gebaut. Die Preise steigen weiter rasant an, aber immer noch lohne es sich langfristig, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen anstatt zu mieten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die im Auftrag der Sparda-Bank erstellt wurde. Sie enthält auch Zahlen für den Kreis Mettmann.

Der Landkreis Mettmann mit seinen über 485.000 Einwohnern hat sich mit einer 35-prozentigen Preissteigerung bei Wohnimmobilien seit 2005 deutlich nach oben entwickelt. Unter den insgesamt 401 bewerteten Städten und Landkreisen in Deutschland nimmt dieser Landkreis damit Rang 197 ein. Bundesweit sind die Kaufpreise in diesem Zeitraum um 54 Prozent gestiegen, landesweit um 31 Prozent, in Düsseldorf um 78 Prozent, in Essen dagegen nur um 18 Prozent.