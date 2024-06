Verein Ratingen.nachhaltig Lastenrad in Tiefenbroich gestohlen

Deshalb möchte der Verein den Entwender des „Lara Benno Bikes“ drauf aufmerksam machen, dass das Rad mit einer Möglichkeit zur Nachverfolgung ausgestattet wurde, die sich offensichtlich noch im Rad befindet. „Wir bitten ihn, das Rad bis zum Montag, 1. Juli 2024, 7 Uhr wieder an den ursprünglichen Standort Am Rosenkothen 4 zu stellen. In diesem Fall würden wir von weiteren Konsequenzen absehen“, so der Verein.