Stimmabgabe zur Europawahl Lange Postlaufzeit für Briefwahlunterlagen

Das Briefwahlbüro hat am Montag und Dienstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am letzten Freitag vor der Wahl, am 7. Juni, öffnet das Briefwahlbüro durchgängig in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.