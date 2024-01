Landwirte kündigen Proteste an „Der Kuschelkurs bringt nix“

Rund 40 Landwirte aus Ratingen und dem Düsseldorfer Norden werden sich jetzt also am Montagmorgen an der Lintorfer Straße treffen und sich von dort aus auf den Weg über Düsseldorf nach Köln machen. „Keine Autobahnsperrungen, keine Blockaden“, so ist es unter den Teilnehmern abgesprochen. Auf- und Abfahrten zum Breitscheider Kreuz sollen also frei bleiben.