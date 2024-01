Schalom Ratingen erhält Spende Verein will Brücke zwischen den Kulturen schlagen

Die Zuwanderer orientierten sich zunächst in Richtung Düsseldorf, wo es eine jüdische Gemeinde gab. „Es gab in Ratingen einen griechischen Verein, einen serbischen, einen türkischen – aber keinen jüdischen“, stellte er schließlich 2002 fest. Also wollte er für die Juden, die in der Dumeklemmerstadt lebten, eine Anlaufstelle schaffen. Bis 1939 war das jüdische Leben in Ratingen von einem friedlichen Miteinander geprägt. Und so soll es wieder werden. Ein Baustein auf dem Weg zu einem friedlichen Miteinander sind regelmäßige Dialoge mit anderen Religionsgemeinschaften. Aber auch zu Politik und Verwaltung und anderen Verein in der Stadt unterhält Schalom Kontakte.