Trickbetrug in Ratingen vereitelt Versuchter Betrug – Landrat bedankt sich bei Bankangestellter

Am Freitag bedankte sich jetzt Landrat Thomas Hendele in seiner Funktion als Leiter der Kreispolizeibehörde Mettmann persönlich bei der Bankangestellten, Ilona Barthel, sowie dem anwesenden Filialleiter, Florian Busenkell, in Ratingen für ihr couragiertes Einschreiten: „Nur durch Ihr umsichtiges und professionelles Handeln konnte dieser Betrugsversuch erfolgreich abgewendet werden. Dafür bedanke ich mich im Namen der Kreispolizeibehörde Mettmann ganz ausdrücklich! Ich freue mich insbesondere über jede Tat, die verhindert oder sogar aufgeklärt werden kann. Gemeinsam mit unserem Kriminalkommissariat Opferschutz / Kriminalprävention, unseren Bündnispartnern wie zum Beispiel dem Aktionsbündnis Seniorensicherheit, gehen wir seit Jahren gegen diese Delikte vor. Auch zukünftig werden wir, durch intensive Präventionsarbeit, die vornehmlich betroffenen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger versuchen, zu sensibilisieren“, so Landrat Thomas Hendele.