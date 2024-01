Neuerung in 2024 Landesmuseum hat sich Netzwerk angeschlossen

Das Netzwerk Bergische Museen wurde seit 2016 aufgebaut und kam 2019 mit einem ersten gemeinsamen Projekt an die Öffentlichkeit, und zwar mit dem Themenjahr „Ganz viel Arbeit“, an dem elf Museen teilnahmen. Seitdem ist das Netzwerk kontinuierlich gewachsen: Nach dem Themenjahr „Alles in Bewegung“ 2021 mit 18 Museen sind im Jahr 2023 unter dem Motto „Alles in Verbindung“ 28 Museen dabei, davon elf aus dem Kreis Mettmann. Inzwischen gehört also auch das Oberschlesische Landesmuseum dazu.