Open Air Party in Lintorf Lampisten rocken wieder den Sportplatz

„Wir zeigen, dass Zusammenhalt Berge versetzen kann! Unser kleines Festival ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn alle an einem Strang ziehen“, so Melanie Meyer, die Vorsitzende des jüngsten Karnevalsvereins der Stadt. Und das haben sie in den vergangenen Jahren deutlich bewiesen: Satte 65.000 Euro Reinerlös haben die Lampisten bereits durch ihre Benefizkonzerte spenden können. Nachdem der Erlös der ersten beiden Konzerte an die Opfer der Jahrhundertflut an der Ahr floss, fördern sie seit dem letzten Jahr lokale Projekte.