Für Denkakrobaten und Klugscheißer Kneipenquiz geht in die zweite Runde

Das Lintorfer Kneipenquiz geht in die zweite Runde. Das Event findet unter dem Motto „Wir sind Lintorf – quizzen für den guten Zweck–- das WIR gewinnt“ im Restaurant Simons statt. Initiiert wurde die Rateveranstaltung von der Lintorfer Schützenbruderschaft 1464, um die Lintorfer Vereine zusammenzubringen und den Austausch zu fördern. „Darüber hinaus gibt es den Lintorfern die Möglichkeit, die Menschen hinter dem Engagement kennenzulernen“, so die Vorsitzende Melanie Meyer. Geplant sei ein Quiz mit verschiedenen Kategorien, die nicht nur einfaches Wikipedia-Wissen abfragen, sondern es soll interaktiv zur Sache gehen, so die beiden Quizmaster Niklas Golz und Max Julius Werthebach.