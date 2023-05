Kultur in Ratingen Vergnügliches Theaterspiel

Gespielt wird am Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr; Samstag, 13. Mai, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, ab 18 Uhr jeweils in der Aula des Kopernikus-Gymnasiums im Schulzentrum Lintorf an der Duisburger Straße 112.