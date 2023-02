Ratinger Landstraße Dirk Wedel (FDP) stellt Anfrage: Was wird aus der L239?

Der FDP-Landtagsabgeordnete für den Kreis Mettmann erkundigt sich nun in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung nach dem Stand der Planung und befürchtet eine Verzögerung der Sanierung aus verkehrspolitischen Motiven. Zusätzlich zu der Sanierung der Straße sei nämlich auch die Einrichtung eines straßenbegleitenden Radweges geplant. Ein entsprechender Planungsauftrag sei 2019 erteilt worden, allerdings separat, um die zügige Sanierung der Straße nicht zu verzögern. Während der Landesbetrieb Straßen.NRW der Auffassung sei, die Sanierung der L239 könne unter anderem aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht bis zum Abschluss der Radweg-Planung hinausgezögert werden, äußerten sich lokale Landtagsabgeordnete der regierungstragenden Fraktionen aus CDU und Grünen recht widersprüchlich, so Wedel.