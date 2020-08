Vorübergehendes Angebot : Planbare Kurzzeitpflege im Fliedner-Krankenhaus

Lintorf Wer als Gast in der Kurzzeitpflege ist, hat zudem die Gelegenheit, das kostenfreie Angebot der Familialen Pflege im Anschluss zu nutzen.

„Pflegende Angehörige werden in unserem Gesundheitssystem zu wenig berücksichtigt“, weiß Cordelia Siegmund, Pflegedienstleiterin am Fliedner Krankenhaus Ratingen. Viele Träger oder Anbieter von Kurzzeitpflegeplätzen können nicht auf Wunschtermine reagieren, „sondern halten diese beispielsweise für Patienten aus dem Krankenhaus vor“. Dabei ist Petra L. nicht allein. Sie steht stellvertretend für 1,8 Millionen Angehörige von pflegebedürftigen Menschen in Deutschland. „Es braucht keine große Vorstellungskraft, dass viele dieser Konstellationen über die Belastungsgrenze hinausgehen“, so Cordelia Siegmund. Sie freut sich daher sehr, dass sie zumindest in den kommenden Monaten am Fliedner Krankenhaus Ratingen das Angebot einer planbaren Kurzzeitpflege vorhalten kann.