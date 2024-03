Kultur in Ratingen Kurzweiliger Schumannabend beim Kulturkreis Hösel

„Einen lebendigen und kurzweiligen Konzertnachmittag bereiteten die Sopranistin Jeanne Jansen und ihre Klavierbegleiterin Jieun Cha – beide im Masterstudium an der Folkwang Universität der Künste – ihrem Publikum am vergangenen Sonntag in Hösel im Oktogon (Haus Oberschlesien)", so der Organisator der Konzertveranstaltung, Thomas Bothmann vom Beirat des Kulturkreises.