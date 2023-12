Spende des Kopernikus-Gymnasiums Kurzfilmfestival an der Keller-Schule ist gerettet

Zur Übergabe der Spende waren Vertreter der SV und die Organisatorin des Schulfests, Angela Müller-Dewald, an die HKS gekommen. Hier wurden sie freundlichst begrüßt und bei einer Führung durch die Schule konnten die Schülervertreter neue Eindrücke mitnehmen: „Dass hier jeder seine eigenen Stärken mitbringt, wurde mir besonders im Kunstraum deutlich. In einer kleinen Ausstellung konnten wir die liebevoll entstandenen Kunstwerke bestaunen", stellte SV-Schülerin Enya Janßen fest. Mitschülerin Julia Bodzian resümierte ergänzend im Anschluss an die Spendenübergabe: „Es war für uns beeindruckend, die kleinen Klassen und die liebevolle Weihnachtsdekoration zu sehen. Vor allem der gedeckte Tisch im Mittagscafé zeigte uns auf, dass hier auf jedes einzelne Kind eingegangen wird".