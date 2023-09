Neue Ausstellung Künstlerin spielt mit Licht und Farbe

Zu ihren Motiven wird sie auf Reisen, in der Natur oder auch im eigenen Garten inspiriert. Keller hat das Spiel mit Licht und Farbe in den Jahren ihrer Tätigkeit perfektioniert. Sie setzt Farbe pointiert ein und verliert sich nicht in Details. „Ihre Arbeiten konzentrieren sich auf das Wesentliche und zeichnen sich durch eine kompositorische Ausgewogenheit aus“, so beschreibt Galeristin Meike Müller das Wirken der Künstlerin. „Nicht das Motiv, sondern die malerische Darstellung entscheidet über den künstlerischen Ausdruck eines Bildes. Sie fängt Atmosphäre ein durch sparsam eingesetzte Mittel. Die Bilder erscheinen zufällig, obwohl ihnen eine exakt kalkulierte Grundkomposition zugrunde liegt.“