Konzert in der Friedenskirche Abend erinnert an verstorbenen Comedian

Und am Sonntag, 16. Juni, diesmal um 18 Uhr zieht Comedy in die Friedenskirche ein. In „Mach et juth, Micha!“ erinnern Kollegen und Weggefährten an den im Januar verstorbenen Comedian Michael Steinke. Er galt als „Deutschlands lustigste Mustertapete“, als „der George Clooney der deutschen Comedy“. Michael Steinke, der Erfinder der Stand-up-Tragedy, ist im Januar, von der großen Öffentlichkeit unbeachtet, verstorben. Dieser Abend soll an ihn erinnern. In Wort und Bild, mit Comedy-Auftritten und Gesprächen. Traurig und lustig, kann man das unter einen Hut bringen? Aber sicher!