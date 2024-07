Kultur in Ratingen Neue Ausstellung im Kunstbüdchen

Harald Hofmann wurde 1967 in Bad Homburg geboren und studierte zunächst Architektur in Düsseldorf, entdeckte dann aber sein Herz für die Kunst und schloss ein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie in der Meisterklasse von Jannis Kounellis an. Seit 2005 ist er Mitglied des internationalen Kunstforums IKG. Als Gastdozent versuchte er Studierende an der Universität Paderborn für die Kunst zu begeistern.