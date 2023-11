Kunstbüdchen Lintorf Videoinstallation will neugierig machen

Jetzt zieht eine neue Ausstellung in das Kunstbüdchen ein. Unter dem Titel „SchauLust“ präsentiert dort die Künstlerin Gudrun Teich ab Freitag, 24. November, 19 Uhr eine Videoinstallation. Schon von Weitem wird eine Menschenmenge rund um das Büdchen an der Speestraße 43a zu sehen sein. Einige versuchen neugierig einen Blick ins Innere zu erhaschen,

um zu erfahren, was es Neues gibt. Andere gehen oder fahren unbeeindruckt vorbei, stadtauswärts oder stadteinwärts. Dieses Szenario zeigt die Videoinstallation, die auf eine auf den Fensterscheiben angebrachte Folie, täglich von 16 bis 22 Uhr, projiziert wird.