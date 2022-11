Kultur in Ratingen : KunstBüdchen Lintorf: Künstler diskutiert mit Gästen

Ratten von Gereon Krebber sind derzeit im Kunstbüdchen Lintorf zu sehen. Foto: Kunstbüdchen

Lintorf Der Künstler Gereon Krebber widmet sich drei Stunden lang seinem Publikum. Jeder kann kommen und gehen wann er möchte oder auch die ganze Zeit über bleiben.

(RP) Zu einem ganz besonderen Format des Künstlergesprächs lädt das KunstBüdchen in Lintorf unter dem Titel „Laberflash“ für Sonntag, 6. November, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in die Speestraße 43a ein.

Das Format „Laberflash“, ein mehrstündiger Dialog unter Einbeziehung des Publikums, hat bei Gereon Krebber schon so etwas wie Tradition. Zuletzt fand eine solche Veranstaltung anlässlich seiner Ausstellung im Skulpturenmuseum Glaskasten Marl statt.

Im KunstBüdchen diskutiert der Bildhauer Gereon Krebber über seine Arbeiten, die Ratten-Mobiles, mit dem Fotografen Christoph Westermeier in der aktuellen Ausstellung „trick and treat“ (Süßes und Saures). In und ums Büdchen herum, stehend, gehend, verweilend, sitzend, tauchen die Gesprächspartner zusammen mit ihrem Publikum in einen tiefen Dialog ein und werfen dabei spannende Fragen und Zusammenhänge auf.

Dem Besucher ist es selbst überlassen, wann und wie lange er teilnehmen möchte.

Gereon Krebber, 1973 in Oberhausen geboren und im Ruhrgebiet mit reicher Büdchen-Landschaft aufgewachsen, beschäftigte sich schon früh bei der Erstellung einer seiner Bewerbungsmappen mit toten Nagern und deren bildnerischer Darstellung. Krebber studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Tony Cragg und Hubert Kiecol sowie am Royal College of Art in London. Er lebt in Köln und lehrt seit 2012 als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf.