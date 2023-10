Leo-Club Ratingen Hier wachsen Kunst und Natur zusammen

() Vor bereits zwei Jahren war die Sternenlicht Revue, ein Musical nach der Musik von Starlight Express, in der Ratinger Stadthalle zu sehen. Die Darsteller des Rollschuhmusicals traten zugunsten zu Gunsten des Leo Hilfswerk Ratingen auf, das den Erlös von 6712 Euro an die Helen-Keller-Schule Ratingen spendete. Von der Summe wurde das Projekt „Kunstbaum“ finanziert: ein Baum, der mit Naturmaterialien geschmückt wird und so die Möglichkeit bietet, mitzuerleben, wie sich die Kunst durch und mit der Natur verändert. Volkan Erik, Lehrer an der HKS erklärte, „die Idee für das Projekt kam den Schülern im Kunstunterricht.“„Wir freuen uns, ein nachhaltiges Projekt zu unterstützen“ ergänzt Maike Tünkers vom Leo Club Ratingen.