Arkadengalerie zieht um Aus Kunst im Leerstand wird Kunst in der Kneipe

Koch lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Ratingen. Geboren wurde sie jedoch in der Stadt Arras im Norden Frankreichs. Viel hat sie ausprobiert in ihrem Leben, bevor sie sich mit 59 Jahren für ein Kunststudium entschied. Seitdem steht die Kunst im Mittelpunkt ihres Lebens. Inzwischen lehrt sie als Dozentin an der Volkshochschule in Ratingen. Meist Aquarellmalerei.