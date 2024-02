Von Engeln und Hasen Stadtkirche setzt Tradition von Ausstellungen fort

Die Atmosphäre der Orte, an denen sie ausstellt, lässt sie gern in Ihren Schaffensprozess mit einfließen. Im weiteren Sinn arbeitet Zilly gern thematisch, oft mit Kohlezeichnung, auch kombiniert mit Aquarell. Themen ergänzen sich auch in Ölbildern und in Keramikplastiken. Werke der Künstlerin waren bereits in der Künstlerloge und im Museum Ratingen zu sehen.