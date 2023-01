Kunst in Ratingen Anfassen ist in der Ausstellung im Arkadenhof erlaubt

Mit der Arkadengalerie belebt die Künstlerin Pauline Kugler leer stehende Ladenlokale, bis ein neuer Mieter gefunden wird. Die positive Resonanz in den früheren Räumen von Spiel und Buch inspirierte Kugler, an neuer Adresse eine Workshopreihe, kombiniert mit Ausstellungen, zu organisieren. Bis zum 30. April wechseln die Künstler mit ihren Workshopangeboten alle 14 Tage, sodass es immer was Neues zu entdecken gibt. Auch hier fördert die Stadt Ratingen mit dem Bürgermitwirkungsbudget. Wer neue und konkrete Ideen hat, kann sich an das Innenstadtbüro wenden.