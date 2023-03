Streik in Ratingen Streik für höhere Löhne

Arbeitskampf kennt kein schlechtes Wetter – vielmehr unterstrichen die Schneeflocken am Mittwoch die Forderungen der Arbeitnehmer nach Lohnanpassungen. Denn auch der Winterdienst beteiligte sich größtenteils am Arbeitskampf und viele Streikende kämpften sich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Kundgebung auf dem Ratinger Marktplatz. Bundesweit gingen am Internationalen Frauentag Beschäftigte der kommunalen Kindertagesstätten und der sozialen Arbeit auf die Straße. Angesichts der hohen Inflation forderte Verdi vor allem für die unteren und mittleren Einkommensbezieher eine überproportionale Lohnerhöhung. Mit dem Streikaufruf reagierte die Gewerkschaft auf das ihrer Ansicht nach völlig unzureichende Angebot der öffentlichen Arbeitgeber in der letzten Tarifverhandlung am 22./23. Februar.