Streik in Ratingen Gewerkschaft ruft in Ratingen zu Streik auf

„Absolut enttäuschend!“ So lautet das Fazit der ersten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst von Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper. Arbeitgeber hätten keine Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen erkennen lassen, so Verdi. Deshalb ruft die Gewerkschaft zum Warnstreik auf. Am Dienstag, 14. Februar, werden die Beschäftigten der Stadtverwaltung Ratingen sowie der Kreisverwaltung Mettmann in den Warnstreik gerufen. Mit erheblichen Einschränkungen bei Bürgerbüros, KFZ-Zulassungsstelle und anderen städtische Dienstleistungen ist zu rechnen, aber auch städtische Kitas werden geschlossen bleiben.