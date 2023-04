Kultur in Ratingen Ares Trio spielt Kammermusik in der Burg

Der Pianist Andrea D´Amato legte mit Auszeichnung am Konservatorium in Rom seinen Master in den Fächern Klavier und Kammermusik ab. Seine erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben und Meisterkursen verhalfen ihm insbesondere in Italien, wo er inzwischen auch unterrichtet, ein beachtliches Renommee. In seiner Vita verrät er außerdem, dass er auch gerne Rockmusik spielt auf Keybord und Synthesizer.