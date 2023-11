Kulturkreis Hösel Bekannte Melodien aus Oper, Operette und Musical

Mirjana Burnaz-Kremshovski und ihr Ehemann Zhive Kremshovski studierten beide an der Universität in Skopje (Mazedonien) in der Klasse von Vesna Ginovska Ilkova sowie an der Folkwang-Universität der Künste in Essen bei Professor Rachel Robins wo sie ihre Masterstudien mit Auszeichnung abschlossen. Beide waren während ihrer Zeit in Essen oft in Hochschulproduktionen zu erleben und sind seit der Spielzeit 2020/ 2021 Ensemblemitglieder des Theaters Magdeburg.