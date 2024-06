Kino mit Smalltalk Außergewöhnlicher Film startet Matineereihe

Das restaurierte Kino mit seinen bequemen Sitzreihen und seiner hervorragenden Bild- und Ton-Technik eignet sich sehr gut dafür. Der vielfach ausgezeichnete Film mit Oscar-Nominierung des bekannten griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos präsentiert das psychologisch scharfkantig und präzise gezeichnete Ränke- und Intrigenspiel von zwei starken Frauen – die eine aus dem Hochadel, die andere aus dem selbst verschuldet verarmten Adel – um Macht und Einfluss im Umfeld der Queen Anne von England, die letzte Königin aus dem Hause Stuart. Eine zweifellos politisch schwache und emotional labile Persönlichkeit, die als Spielball der Hofdamen um ihre Würde „kämpft“. Die Charaktere aller Akteure werden in teils satirischen und teils lustigen sowie lustvollen und derben, mit eindrucksvollen musikalischen Einlagen garnierten Szenen sehr gut profiliert. Das sind schauspielerische und dramaturgische Meisterleistungen. Der englische Königshof, in der Zeit der Erbfolgekriege, im frühen 18. Jahrhundert ist von Intrigen, Neid und Verrat geprägt. Der Zuschauer fragt sich, ob solche – zum Teil bewusst überzeichneten – Situationen, die von Machtstreben, Ehrgeiz, sexuellen Spielen und Überfluss, ja auch von Überdruss gespeist werden, nur historisch sind, kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass in gewissen Kreisen weltweit, in allen Gesellschaften, egal ob Monarchie, Diktatur oder Demokratie, auch heute die Bilder ganz ähnlich sind und sich gleichen.