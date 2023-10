Kulturkreis Hösel Ein Abend voller Klangfarben

Rebecca Clarke war Anfang des 20. Jahrhunderts die einzige Frau in der Kompositionsklasse am Royal College of Music. Ihr Lehrer rät ihr, nebenher das Fach Viola zu belegen. Rebecca Clarke entwickelt sich zu einer äußerst gefragten Bratschistin ihrer Zeit. Im Oktogon wird unter anderem Clarkes „Passacaglia on an Old English Tune“ erklingen. Das Thema, das Thomas Tallis zugeschrieben wird, ist die Melodie der Hymne 153 „Veni Creator“ im englischen Gesangbuch von 1906 und tief in der englischen Musik verwurzelt.