Kultur : Kulturkreis Hösel lädt zum Poetry Slam ein

(RP) Der Kulturkreis Hösel bringt zum 2. Mal einen Poetry Slam auf die Bühne. Es kommen fünf junge Poetinnen und Poeten zusammen, um sich mit selbstgeschriebenen Geschichten, Gedichten und Beiträgen aller Art dem Publikum zu stellen. Am Ende stimmt das Publikum darüber ab, wer den Wettbewerb gewinnt. Der Poetry Slam hat eine Welle der Begeisterung gerade an den Universitäten ausgelöst, so auch an der Heinrich-Heine-Universität, an der die Moderatorin des Abends Jutta Teuwsen studiert hat. Teuwsen ist selbst Poetry-Slammerin und Westdeutsche Vizemeisterin im Science Slam 2015. Der Kulturkreis Hösel möchte durch diese Veranstaltung erneut ein Angebot an alle Generationen machen. Im vergangegen Jahr kamen Besucher von 16 bis 92 Jahren zum Poetry Slam. Datum: Dienstag, 5. November 2019, 19 Uhr, Gemeindesaal der Adolf-Clarenbach-Kirche, Bahnhofstraße 175. Tickets: 15 Euro Erwachsene/5 Euro Jugendliche im Vorverkauf bei Buchhandlung Schlüter in Hösel und Lintorf, Restkarten an der Abendkasse oder über www.kulturkreis-hoesel.de.