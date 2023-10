Neues Kulturangebot Sinfoniekonzerte beim Kulturkreis Hösel

Der Kulturkreis Hösel bietet im Oktober gleich zwei hochkarätige Sinfoniekonzerte in Konzerthäusern der Region an: am 20. Oktober wird in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr mit einem Konzert der renommierten Philharmonie Baden-Baden und dem Pianisten Christoph Soldan die Konzertsaison eröffnet, am 22. Oktober gastiert das London Symphony Orchestra mit Geigerin Patricia Kopatchinskaja in der Philharmonie Essen.