Kulturkreis Hösel Denkanstöße zum Thema Farbe

„Time is an illusion, timing is an art“, so die Worte des US-Bestseller-Autors Stefan Edmunds. Die Eröffnungsausstellung «Farbe ist alles!» zeigt 60 Werke aus der Sammlung Reinhard Ernst und illustriert die Verbindungen zwischen europäischen, amerikanischen und japanischen Künstlern des abstrakten Expressionismus und des Informel. Der Begriff Informel bedeutet 'Freiheit für die Malerei' und bezeichnet keinen einheitlichen Stil, sondern charakterisiert eine künstlerische Haltung, die das klassische Form- und Kompositionsprinzip ebenso ablehnt wie die geometrische Abstraktion. Konstitutiv ist das Prinzip der Formlosigkeit im Spannungsfeld von Formauflösung und Formwerdung.