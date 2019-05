Kochen : Kulinarischer Streifzug durch die Türkei

Ratingen Die türkische Küche gilt als eine der vielseitigsten Kochkulturen der Welt.

(RP) In der katholischen Familienbildungsstätte schmeckt es demnächst nach Türkei-Urlaub: „Lassen Sie sich von exotischen Gewürzen inspirieren und bereichern Sie Ihre Kochkünste mit den Schätzen der türkischen Küche.“ Mit ihren Vorspeisen, Salaten, Hauptgerichten und süßen Verführungen gilt sie als eine der vielseitigsten Kochkulturen. Mit Spaß und Freude an der Zubereitung begeben sich die Kochkurs-Teilnehmer auf einen kulinarischen Streifzug. Die Veranstaltung findet in der Lehrküche der katholischen Familienbildungsstätte, Turmstraße 9, am Montag, 13. Mai 2019, 18.30 bis 21.30 Uhr, statt. Anmeldungen: www.fbs-ratingen.de oder 1538651.