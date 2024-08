Kunst in der Kneipe Autodidaktin spielt mit Farben und Formen

Zu einer Vernissage am 11. August 2024 öffnet daher „Am Obertor“, auf der Oberstraße 52 ausnahmsweise an einem Sonntag seine Türen. Die erst seit einem Jahr in Ratingen Lintorf lebende Künstlerin Angelika Bohnen zeigt eine Auswahl ihrer Werke. Als Autodidakten fühlt sie sich keinem Malstil verpflichtet und kennt bei ihrer Motivwahl keinen Zwang. Ausdrucksstarke Porträts, zarte Ballerinas in surrealen Welten, aber auch den Blick auf das Meer thematisiert sie auf Leinwand mit Öl- und Acrylfarben.