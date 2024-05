Ausstellung im Kunsthaus Kunst mit Augenzwinkern

„Mit drei von den sechs Künstlern habe ich in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet“, so Müller. Die übrigen drei kannte sie noch nicht. Also besuchte sie die Gemeinschaft im Dortmunder Atelier mit dem Namen Trapmanpalast – und war überzeugt. Müller holte ausgewählte Werke in die Dumeklemmerstadt, um sie dort den Ratingern vorzustellen.