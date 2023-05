Lesung Zwei Krimiautoren lesen in der Altstadtbuchhandlung

Ein Giftmüllskandal, der die Katastrophe von Seveso in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts noch einmal aufrollt und mit Abfallverschiebungen im Bergischen Land, speziell in Wuppertal verbindet, ist das Thema von „Schmutziger Tod“. Die Polizei hat es nicht nur mit Mord, sondern auch mit mafiösen Strukturen zu tun. Warum wurde das Eiscafé in der Luisenstraße in die Luft gesprengt?